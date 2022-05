Deutschlands modernste Berufsschule steht in Weilheim

Ob Maurer, Schreiner, Schlosserinnen oder Gärtner – das Handwerk hat Konjunktur. Im oberbayerischen Weilheim entstand nun eine Berufsschule, die Handwerker und Handwerkerinnen bestens auf ihre berufliche Laufbahn vorbereiten soll. Es wurde eine der modernsten Schulen des Landes. Heute wird sie eingeweiht.

Lernen mit Spaß im futuristischen Zweckbau

Vor zehn Jahren begannen die Planungen für den modernen Zweckbau, der sich jetzt am nördlichen Ortsende von Weilheim in die grüne Wiese erstreckt. 2018 war der Spatenstich, in rekordverdächtigen zweieinhalb Jahren wurde der Rohbau des futuristischen Gebäudes hochgezogen. 73 Millionen Euro muss der Landkreis für den Neubau bisher investieren, über die Hälfte zahlt der Freistaat über die Regierung von Oberbayern.

400 Absolventen bekommen dieses Jahr einen Gesellenbrief

1.600 Schülerinnen und Schüler lernen dort rund 60 Ausbildungsberufe mit einem modernen und zeitgemäßen Angebot an Maschinen und Lehrmitteln. 60 Lehrerinnen und Lehrer betreuen in diesem Jahr über 400 Absolventen, die nach ihrer Abschlussprüfung einen Gesellenbrief in Händen halten.

Zum Artikel: Nachwuchssorgen: Handwerkermangel in Bayern Das Haus ist energetisch auf dem neuesten Stand. Die Heizung wird über eine Hackschnitzel-Anlage befeuert, der benötigte Strom wird komplett von Solarmodulen auf dem Dach gewonnen.

In den bisherigen Gebäuden entsteht ein Wohnheim

Auf dem Nachbargrundstück will die Handwerkskammer Oberbayern als nächstes ihre Lehrwerkstätten neu bauen. Sie war auch bisher Nachbarin der Berufsschule. In den bisherigen Gebäuden soll nach neuesten Plänen ein Wohnheim für Auszubildende einziehen.