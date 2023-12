Zwei Menschen nach Unfall gestorben - fünf Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 20 bei Traitsching im Landkreis Cham sind zwei Menschen im Alter von 53 und 54 Jahren noch am Unfallort gestorben. Fünf weitere Menschen wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Auto prallt frontal in Fahrzeug auf Gegenfahrbahn

Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Moosburg an der Isar kam mit seinem Auto, in dem noch zwei weitere Insassen aus dem Landkreis Landshut im Alter von 29 und 37 Jahren waren, in der Nacht auf Samstag auf der B20 aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur.

Dort prallte das Fahrzeug frontal mit dem Auto eines 59-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit drei Mitfahrern im Alter von 34, 53 und 54 Jahren aus den Landkreisen Eichstätt und Ingolstadt zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam das Heck des Autos des 27-Jährigen auf der Leitplanke zum Stehen.

Zwei Tote - fünf Schwerverletzte

Der 53-Jährige und die 54-jährige Mitfahrerin starben noch vor Ort an der Unfallstelle. Die anderen Unfallbeteiligten wurden alle schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand an den zwei Fahrzeugen ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 55.000 Euro.

Die B20 war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.