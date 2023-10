Messerangriff in Regensburg: 14-Jähriger mit Fußfessel überwacht

Nach der Messerattacke eines 14-Jährigen auf einen siebenjährigen Mitpatienten in einer Regensburger Psychiatrie gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage bestätigt, ist der 14-Jährige zur Gefahrenabwehr über eine Fußfessel überwacht worden.

Wie kam der mutmaßliche Täter an das Messer?

Diese soll laut der Polizei im Januar angelegt worden sein, als der Jugendliche in der Psychiatrie untergebracht wurde. Wie es zu dem tödlichen Angriff kommen konnte und wie er sich konkret abgespielt hat, das sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Auch sei noch unklar, wie der Beschuldigte zu einem Messer kam und ob es im Vorfeld der Tat Mitwisser oder Unterstützer gab.

Ein extremistischer Hintergrund der Tat kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, weil der 14-Jährige in Chatgruppen zu bestimmten Themen unterwegs gewesen sein soll. Und vor allem wegen seiner polizeilichen Vergangenheit: Anfang des Jahres soll der Jugendliche mit einem Freund zu den Themen Amoklauf und Bombenbau recherchiert und sogar eine eigene Bombe gebaut haben. Sie sollen einen Amoklauf an einer Schule geplant haben. Daraufhin wurden die beiden von der Polizei festgenommen und in der Psychiatrie untergebracht.

Bezirk: Erschüttert angesichts der schrecklichen Ereignisse

Auch der Oberpfälzer Bezirkstagspräsident Franz Löffler hat sich zu dem Vorfall geäußert: Zum Bayerischen Rundfunk sagte er: "Der ganze Bezirk, inklusive aller Mitarbeitenden und Bezirksräte, ist erschüttert angesichts der schrecklichen Ereignisse." Die Gedanken seien vor allem bei der Familie und allen Angehörigen des verstorbenen Kindes – genauso wie bei allen betroffenen Mitarbeitenden und Patienten, so Löffler weiter. Die Einrichtungen der Bezirkskliniken würden alles dafür tun, um zur vollständigen Aufklärung beizutragen.

Am vergangenen Donnerstag soll der 14-jährige Patient auf einen Mitpatienten – einen siebenjährigen Jungen – und einen Klinik-Mitarbeiter mit einem Messer eingestochen haben. Der Vorfall ereignete sich in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung in Regensburg. Am Tag darauf erlag der Junge seinen Stichverletzungen.

Ermittler gehen von Zufallsopfern aus

Währenddessen meldet die dpa, dass es sich bei dem getöteten Kind und dem verletzten 63-Jährigen um Zufallsopfer handeln dürfte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter die beiden nicht gezielt ausgesucht habe, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in München am Montagabend mitteilte. Bei dem 63-Jährigen handele es sich um einen Lehrer, der sich im Rahmen seiner Lehrtätigkeit in der Einrichtung aufgehalten habe.