In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte zwei Geldautomaten in Unterfranken gesprengt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilt, haben Täter gegen 4.20 Uhr in Lohr am Main einen Geldautomaten der Sparkasse Mainfranken mit Sprengstoff in die Luft gejagt. Zeugen haben laut BLKA drei dunkel gekleidete Männer in Richtung Alte Mainbrücke weglaufen gesehen. Diese seien dann in ein dunkles Auto gestiegen und damit geflüchtet. Nur knapp eine Stunde zuvor war ein Geldautomat der Raiffeisenbank in Oberaltertheim ebenfalls mit Sprengstoff gesprengt worden.

Spezialisten untersuchen Sprengstoffrückstände

Das BLKA ermittelt in beiden Fällen. In den kommenden Tagen wollen Experten in Lohr und Oberaltertheim den Sprengstoff kriminaltechnisch untersuchen. Zur Sach- und Schadenshöhe ermittelt der Meldung zufolge derzeit noch die Polizei vor Ort. Mögliche Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden.

Geldautomaten-Sprengungen im Februar

Erst im Februar haben Unbekannte Gelautomaten in Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt und in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld gesprengt. In beiden Fällen waren die örtlichen Sparkassenfilialen betroffen. In Stadtlauringen ereignete sich die Explosion am 26. Februar und in Bad Königshofen am 19. Februar.