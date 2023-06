Zwei Fälle von "rabiatem Erdbeerdiebstahl": Polizei ermittelt

Die Polizei ist am Sonntag gleich zweimal zu einem Erdbeerfeld bei Abensberg im Landkreis Kelheim gerufen worden. Beide Male versuchten Personen an dem Feld im Ortsteil Sandharlanden ohne zu zahlen davonzufahren. In einem Fall gab es einen Verletzten.

Sprung zur Seite als letzte Rettung

Gegen 16.30 Uhr geriet eine Familie aus Abensberg mit einer Verkäuferin in Streit und wollte daraufhin ohne zu zahlen wegfahren. Ein 49-jähriger Angestellter des Erdbeerfelds, der sie aufhalten wollte, musste zur Seite springen. Er wäre ansonsten vom flüchtenden Fahrzeug angefahren worden, so die Polizei.

41-Jähriger von "Fluchtwagen" verletzt

Gegen 19.45 Uhr musste die Polizei erneut zu dem Erdbeerfeld fahren. Diesmal wollte ein Ehepaar aus Garmisch-Partenkirchen nicht bezahlen. Auch diese beiden Besucher setzten sich ins Auto und gaben Gas. Sie erfassten und verletzten mit ihrem Wagen einen 41-Jährigen Mann, der versuchte, die beiden aufzuhalten.

Laut Polizei wird in den Fällen wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.