Zwei Brände in Niederbayern: Hoher Sachschaden

In Niederbayern haben zwei Brände am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag hohen Sachschaden verursacht. In Regen brannte es in einem Mehrfamilienhaus, in Feldkirchen bei Straubing wurde eine Scheune durch die Flammen komplett zerstört.