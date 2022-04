Zum 50. Jubiläum des Olympiaparks: Ostern im Familienformat

50 Jahre wird der Olympiapark dieses Jahr alt, längst gehört er zu den Wahrzeichen der Landeshauptstadt München. Zum 50. Jubiläum der Olympischen Spiele wird dort am 17. April im XXL-Format gefeiert. Nach zweijähriger Pause findet endlich wieder das traditionelle Osterfest vor dem Olympiaturm statt. Obendrein steht der Tag des Fußballs auf dem Jubiläumsprogramm. Am Markt-Sonntag darf nach Herzenslust eingekauft werden, der Park lädt mit seinen Themen-Inseln zum Stöbern einlädt. Am Ostermontag, 18. April, schließlich dreht sich beim Dackel-Day auf der Halbinsel alles um die krummbeinigen Wauwaus.

Das Osterfest vor dem Olympiaturm

Am Ostersonntag buhlt der Veranstalter, die Olympiapark GmbH, von 11.00 bis 17.00 Uhr mit einem bunten Programm um die Gunst der Gäste. Auf einer Bühne ist ein Unterhaltungsprogramm organisiert, dazu hoppeln zwei große Hasen durch den Park und verteilen kleine Leckereien an die Kinder. Und auch das Sea Life-Maskottchen "Sharky" schaut beim Osterfest vorbei. Wer möchte, kann seiner Kreativität am großen Bastelstand oder beim Sand-Zauberworkshop freien Lauf lassen. Kleine praktische Geschenke sowie Freikarten für Events und Freizeit- und Tourismuseinrichtungen gibt es am Olympiapark-Glücksrad zu gewinnen. Daneben sind auch Münchner Schausteller mit Fahrgeschäften vor Ort, es locken zudem Kinderschminken, eine Kinderzaubershow, eine Luftballonstation, das Märchenzelt und mehr.

Der Tag des Fußballs

Im Olympiastadion und auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz dreht sich derweil alles um den Fußball. Die Olympischen Spiele in München feiern ihr 50. Jubiläum und der Bayerische Fußball-Verband (BFV) feiert mit. Von 11 bis 17 Uhr am Ostersonntag mit vielen Fußballhighlights und kostenlosen Mitmachangeboten für Groß und Klein. Unter anderem finden insgesamt drei Vorrundenturniere des größten E-Junioren- und Juniorinnen-Turniers in ganz Europa, des Merkur CUP, statt. 24 Fußballmannschaften spielen dort auf, wo Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Gerd Müller und Co. im Jahr 1974 den WM-Pokal in die Höhe recken durften und etliche unvergessliche nationale und internationale Fußballduelle ausgefochten wurden.

Darüber hinaus versprechen viele Mitmachangebote wie eine Torschussmessanlage oder die klassische Torwand jede Menge Spiel und Spaß. Nicht zuletzt sind die Profis aus dem Bereich der BFV-Ferienangebote und der BFV-Jugendabteilung vor Ort und bieten gemeinsam mit lizenzierten Trainern und Trainerinnen des DFB-Mobils spannende Aktionen auf einem Soccer-Court im Herzen des Olympiaparks an.

Markt-Sonntag auf dem ganzen Gelände

Am Sonntag darf im Olympiapark nach Herzenslust gestöbert und eingekauft werden. Besucher und Besucherinnen erwartet eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Themenbereichen wie Design & DIY, Antik & 70er Jahre, Flohmarkt , Mode & Vintage und ein Kinderflohmarkt. Im "Antik & 70er Jahre"-Bereich laden nicht nur Antiquitäten und Sammlerstücke, sondern auch interessante Design-Artikel sowie Kunst zum Entdecken und Stöbern ein. Der Mode & Vintage-Bereich ist ein Fashion-Sale von Jedermann für Jedermann. Dort sind tauschen, kaufen und verkaufen möglich. Kinder und ihre Eltern können im Kinderflohmarkt-Bereich um altes Playmobil, Kinderwägen, Strampelanzüge und vieles mehr feilschen. Angeboten werden Mode-Unikate und alles, was in Münchner Kellern, Dachböden oder Schatztruhen der Großeltern an Wiederverwertbarem schlummerte. Die Marktstände sind auf dem gesamten Olympiagelände verteilt.

Dackel-Day am Ostermontag

Als erstes offizielles Maskottchen Olympischer Spiele kam er als "Waldi" zu großer Ehre und Beliebtheit und auch heute noch ist er beliebt: Der Dackel. Was liegt da näher als im Rahmen des 50. Jubiläums der Olympischen Spiele einen Dackel-Day zu veranstalten?