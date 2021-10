Zug rammt Lkw bei Neukirchen am Inn

Ein Zug ist am Freitagvormittag bei Neukirchen am Inn in den Anhänger eines Lkw gekracht. Der Fahrer des Sattelschleppers wollte gerade einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren, als der Unfall passierte.

Bahnstrecke derzeit gesperrt

Der genaue Hergang des Unfalls ist laut Polizei noch unklar. Weder der Lkw-Fahrer noch die Menschen im Zug seien verletzt worden. Die Aufräumarbeiten gestalten sich den Angaben zufolge sehr aufwändig und dauern noch an. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Bahnstrecke Pocking-Passau ist im Augenblick gesperrt.

Immer wieder Unfälle an Bahnübergängen

Zuletzt hatte es mehrfach Unfälle an Bahnübergängen in Ostbayern gegeben. An einem Bahnübergang nahe der Donau in Deggendorf wurde zu Beginn des vergangenen Monats eine Radfahrerin von einer Lok erfasst und dabei getötet. Einen Monat später krachte eine 72-jährige Autofahrerin in Ruhstorf an der Rott im Kreis Passau an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einer Regionalbahn zusammen. Sie kam verletzt ins Krankenhaus.