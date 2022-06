Artikel mit Bildergalerie

Zu Fuß quer durch Bayern für Frieden und gegen Atomwaffen

Der japanische Mönch Toyoshige Sekiguchi geht anlässlich des G7-Gipfels zu Fuß quer durch Bayern, um ein Zeichen für Frieden und gegen Atomwaffen zu setzen. Am 8. Juni ist er in Nürnberg gestartet und am Samstag in Garmisch-Partenkirchen angekommen.