Zoll entdeckt 18 geschmuggelte Hundewelpen

Bei einer Kontrolle an der Autobahn-Rastanlage Bayerischer Wald Nord haben Zöllner 18 geschmuggelte Welpen entdeckt. Das teilt die Autobahnpolizei Kirchroth am Montag mit. Die Beamten hatten im Frachtraum eines Kleintransporters Hundegeräusche aus einer etwa 25 Zentimeter hohen Box gehört.

Welpen waren für die Niederlande bestimmt

Der 46-jährige Fahrer gab an, 17 Hundewelpen verschiedener Rassen ohne Papiere in Ungarn gekauft zu haben. Er wollte sie zum Weiterverkauf in die Niederlande transportieren. Die hinzugerufene Polizei verständigte das Veterinäramt und brachte die Box zum Straubinger Tierheim. Dort wurde sie geöffnet. Zum Vorschein kamen 18 Welpen im Alter zwischen sechs und acht Wochen. Nach einer Erstversorgung durften die Welpen im Tierheim bleiben.

Anzeige für den Fahrer

Der Fahrer erhielt eine Anzeige. Außerdem musste der Mann 1.000 Euro zahlen, bevor er weiterfahren durfte.