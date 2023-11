Zivilangestellte der US-Army streiken in Bayern

An mehreren Standorten der US-Army in Bayern sind am Donnerstag die ortsansässigen Zivilbeschäftigten zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Die erste Verhandlungsrunde war am 25. Oktober ergebnislos ohne Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen.

Welche Bereiche bei der US-Army bestreikt werden

Die Streiks betreffen sowohl die Logistik und Instandhaltung, die Küchen, Verwaltung, als auch die Supermärkte auf den Truppenübungsplätzen. Verdi rechnet zum Streikauftakt mit mehreren Hundert Streikenden in Bayern.

Die Verhandlungen werden am 15. und 16. November fortgesetzt. Geführt werden sie für die Arbeitgeberseite durch das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit den Gaststreitkräften (US-Army), für die Beschäftigten durch die Gewerkschaft Verdi.

Demonstrationszüge und Kundgebungen

In der Oberpfalz sind laut einer Verdi-Sprecherin zunächst die Standorte Grafenwöhr und Vilseck betroffen. Dort arbeiten rund 1.800 Zivilbeschäftigte. Geplant ist am Donnerstagmorgen ab 8.30 Uhr ein gemeinsamer Demonstrationszug in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Die Beschäftigten wollen laut Verdi zeitgleich mit Streikenden an anderen Standorten der Gaststreitkräfte in Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen zeigen, dass sie in der zweiten Verhandlungsrunde ein faires Angebot erwarten.

Auch in Mittelfranken und in Oberbayern finden Warnstreikaktionen statt. So soll ab 7.30 Uhr bei der Kaserne in Katterbach im Landkreis Ansbach eine Kundgebung stattfinden. Am Vormittag um 10 Uhr ist ebenfalls eine Kundgebung an der Artilleriekaserne in Garmisch-Partenkirchen geplant.

Kurze Laufzeit: Zweite Tarifrunde in diesem Jahr

Die letzte Tarifauseinandersetzung für Zivilbeschäftigte der US-Army hatte erst im vergangenen Frühjahr stattgefunden. Da hatte man sich auf einen Tarifabschluss mit einer vergleichsweise kurzen Laufzeit von elf Monaten, rückwirkend vom 1. November 2022 bis zum 23. September 2023 geeinigt. Deshalb stehen nun in diesem Jahr erneut Tarifverhandlungen an.