"Zentrum für Pflege" soll Namen von Barbara Stamm tragen

Fertigstellung bis 2027 geplant

Das Zentrum soll auch eine Art Begegnungsraum für Einrichtungen, Institutionen und Verbände aus den Bereichen Pflege und Soziales werden. Bis 2027 sollen der ehemalige Wirtschaftstrakt und das Konventgebäude St. Maria in der Klosteranlage bezugsfertig sein.

Staatsakt für Barbara Stamm

Barbara Stamm ist am 5.10. im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Am Freitag, 14.10. ist ein Trauergottesdienst mit Bischof Franz Jung im Würzburger Dom geplant. Das Bayerische Fernsehen überträgt den Gottesdienst live. Anschließend soll ein Trauerempfang mit 650 geladenen Gästen in der Würzburger Residenz stattfinden. Am Samstag, 15.10., will die Familie Barbara Stamm im engsten Familienkreis beisetzen.