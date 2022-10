Barbara Stamm ist tot: Was verbinden Sie mit ihr?

Wie keine andere stand sie für das ‘S‘ der CSU. Barbara Stamm war eine große Kämpferin für die Schwächsten in der Gesellschaft und für mehr Macht für Frauen auf allen Führungsebenen in ihrer Partei. Als eine der beliebtesten Politikerinnen in Bayern bekleidete sie zahlreiche Ämter, war Stadträtin, Landtagsabgeordnete, CSU-Vizechefin, Ministerin und schließlich für viele Jahre Landtagspräsidentin.

Beschwerliche Kindheit, beispiellose Karriere

Besonders geprägt hat die Unterfränkin ihre schwere Kindheit. Stamm wurde als Tochter einer gehörlosen Schneiderin geboren und kam nach der Geburt zu einer Pflegefamilie. Dies erfuhr sie erst mit acht Jahren, als sie nach der Heirat ihrer Mutter (mit einem Hörenden) zu ihr zurückkehren sollte. Bis zum Beginn ihrer Lehre hatte sie einen Amtsvormund und lebte zeitweise im Heim, weil ihr alkoholkranker Stiefvater oft gegen sie gewalttätig wurde. Ein Kredit ermöglichte Barbara Stamm schließlich in den 1960er Jahren eine Ausbildung zur Erzieherin. Mit ihrem Mann hatte sie drei Kinder. 42 Jahre lang war sie Landtagsabgeordnete.

Gegnerin von Seehofers Flüchtlingspolitik

Zum 65. Geburtstag würdigte sie der damalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer mit dem Lob, sie sei das "Stamm-Kapital unserer Partei". Seehofers Kurs in der Flüchtlingspolitik hat Barbara Stamm immer kritisiert. Nach dem schlechten CSU-Landtagswahlergebnis 2018 sagte sie, die CSU habe das Thema Asyl und Flüchtlinge überhöht. Dabei habe sie immer darauf hingewiesen, dass man "rechts" gar nicht so viel gutmachen könne, wie man "in der Mitte" verliere.

