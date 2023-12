Zeltstadt für Geflüchtete in München-Riem steht bereit

Geflüchtete können ab sofort in der Zeltstadt in München-Riem untergebracht werden. In zwei von insgesamt neun Zelten stehen seit Anfang Dezember schon Feldbetten – für den Notfall, der aber in diesem Winter noch nicht eingetreten ist. Zwei andere Zelte sind mittlerweile mit sogenannten Clustern ausgestattet, weitere sollen bis Januar folgen. Diese haben Abteile mit jeweils vier Betten, die durch Holzwände voneinander getrennt sind. Wegen des Brandschutzes sind die Wände nur 1,60 Meter hoch.

Belegung von Turnhallen soll vermieden werden

Alles in allem sei es keine optimale Lösung, sagt der Chef des Münchner Wohnungsamts, Gerhard Mayer. Doch im Vergleich zu Turnhallen seien die Unterkünfte in Riem "angemessener". Die erneute Belegung von Turnhallen gelte nicht zuletzt wegen der Auswirkungen auf den Schul- und Vereinssport als "allerletztes Mittel". Es sei aber auch wichtig, die Leute von Riem aus dann weiter zu verteilen in Unterkünfte, in denen sie länger bleiben könnten, ergänzt Mayer.

Erste Bewohner kommen im Januar

Auf dem Messegelände gibt es auch ein Sanitär- und ein Cateringzelt. In Containern sind Büros, etwa für das Jugendamt und die Sozialbetreuung. Die ersten 100 Bewohner werden in der zweiten Januar-Woche erwartet. Sie werden wohl aus der Ukraine kommen. Bei Bedarf könnten bis zu 2.100 Menschen untergebracht werden.