Kiew will wehrpflichtige Ukrainer aus dem Ausland einberufen

Die Ukraine sucht im Kampf gegen Russland zusätzliche Soldaten - und will sie aus dem Ausland holen. So sollen im kommenden Jahr etwa in Deutschland lebende, wehrfähige Ukrainer zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden.

Diesen Plan kündigte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow in einem Interview mit "Bild", "Welt TV" und "Politico" an. Ukrainer im Alter zwischen 25 und 60 Jahren sollen demnach eine Aufforderung erhalten, sich in den Rekrutierungszentren der ukrainischen Streitkräfte zu melden.

"Einladung" versehen mit möglichen Strafen

Umjerow sprach zwar von einer "Einladung" und dem "Recht, zu uns zu kommen und zu dienen". Doch er machte auch klar: Es werde Strafen für diejenigen geben, die der Aufforderung nicht Folge leisteten. "Wir besprechen noch, was passieren soll, wenn sie nicht freiwillig kommen." Es sei "ja keine Strafe, für das eigene Land einzutreten und dem Land zu dienen. Es ist eine Ehre."

Viele Männer flohen vor Wehrpflicht

Umjerow sagte, wichtig dabei sei Gerechtigkeit. Künftig solle für die Betroffenen vorher klar sein, wie sie ausgebildet und ausgerüstet würden, wo und wann sie dienten und wann sie wieder entlassen würden. Trotz Verbotes hatten sich in der Vergangenheit viele ukrainische Männer vor einer möglichen Einberufung ins Ausland abgesetzt.

Bei Kriegsbeginn war eine Generalmobilmachung mit einem Ausreiseverbot von wehrpflichtigen Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren angeordnet worden. Der ukrainische Grenzschutz setzte nach eigenen Angaben auch Drohnen ein, um die Flucht von Wehrpflichtigen daraufhin zu verhindern.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ausweislich des Ausländerzentralregisters insgesamt 203.640 männliche ukrainische Staatsangehörige nach Deutschland eingereist, die Ende Juni 2023 zwischen 18 und 60 Jahre alt waren. Nicht alle davon hielten sich zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland auf.

"Sensible Frage" der Mobilisierung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag gesagt, die Armeeführung des Landes habe vorgeschlagen, für den Krieg gegen Russland "450.000 bis 500.000" Ukrainer zu mobilisieren. Er nannte die Mobilisierung eine "sensible Frage". Die finanziellen und politischen Rahmenbedingungen sind noch nicht geklärt. Selenskyj war zuletzt in mehreren westlichen Ländern unterwegs, darunter in den USA, um für weitere militärische und politische Unterstützung für die Ukraine zu werben.

Mit Informationen von AFP und dpa