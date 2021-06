Zecken Fast ganz Bayern ist FSME-Risikogebiet

Die meisten FSME-Erkrankten haben sich in den bekannten Risikogebieten infiziert. Als Risikogebiete gelten Kreise, in denen in den vergangenen fünf Jahren mindestens einer von 100.000 Einwohnern an FSME erkrankt ist. Legt man dieses Kriterium an, ist fast ganz Bayern Risikogebiet. Fast, weil es Ausnahmen gibt: die Städte Augsburg, Fürstenfeld, München und Schweinfurt.

Achtung, Zecke! Das sind die Risikogebiete für FSME in Deutschland

Weite Teile des Südens in Deutschland sind FSME-Risikogiebte, das heißt Bayern (mit wenigen Ausnahmen), Baden-Württemberg, Teile Südhessens sowie der Südosten von Thüringen. Vereinzelt sind auch Landkreise betroffen in: Rheinland-Pfalz, Nordhessen, Sachsen und Niedersachsen. Mit Dessau-Roßlau ist erstmals auch eine Stadt in Sachsen-Anhalt betroffen.

FSME-Risikogebiete

Eine Karte der FSME-Risikogebiete in Deutschland finden Sie beim Robert Koch-Institut.

Wo Zecken leben, gibt's auch Borreliose