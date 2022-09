Würzburger Musiker sucht Schrott für nachhaltiges Musikprojekt

Eine Federgabel, ein Topfdeckel oder eine Glasscherbe: Dinge, die für gewöhnlich auf dem Müll landen, verarbeitet Tobias Schirmer aus Würzburg und lässt sie neu erklingen. Der 39-Jährige schleift, sägt oder biegt Schrottteile, die ihm Menschen bringen und macht daraus etwas ganz Neues. Der frei schaffende Jazz-Schlagzeuger und Musiker im Mainfrankentheater ist für sein Projekt in diesen Wochen in einem Biergarten auf der Talavera in Würzburg. Wer seinen Schrott dort abgeben möchte, kann das noch bis Ende Oktober tun. Schirmer freut sich auf jedes Teil.

"Eine Badewanne wäre toll"

Ich kann aus allem Musik machen, sagt Schirmer. Zweimal die Woche steht er in seiner "Musik-Bastel-Ecke" direkt am Eingang zum Biergarten Dornheim. Die Stadt Würzburg hat dem 39-Jährigen ein Stipendium für das nachhaltige Projekt zugedacht, so kann sich der frei schaffende Musiker auch die Zeit dafür nehmen. Schließlich steht er pro Woche für je acht Stunden an seinem Stand bereit. Gerade größere Objekte, wie beispielsweise eine Badewanne oder eine Gasflasche, wünscht sich Schirmer. Die Leute sollen sich trauen und ihm Schrott vorbeibringen. "Ich mach` was draus!" so Schirmer.

Lustvoller Umgang mit dem, was schon da ist

Nachhaltig ist sein Projekt, schließlich arbeitet er mit teils sehr altem Handwerkszeug, das keinen Strom benötigt. "All you can beat" – eine kleine Schrottmusik, so nennt sich das Projekt. Eine alte Geige hat er auch schon vorbeigebracht bekommen, nur bisher ist das zu wenig, sagt er. Die Resonanz sei verhalten. Sein Appell an die Bürger: Vorbeikommen und mitbringen, was Menschen nicht mehr brauchen. Sei es aus Kunststoff, Holz, Metall oder Gummi.

Noch bis Ende Oktober wird Tobias Schirmer immer Dienstags und Donnerstags von 16 bis 20 Uhr auf der Talavera am Biergarten Dornheim stehen. Er freut sich auf Besuch von Passanten und am Ende des Projekts möchte Schirmer mit den Schrottteilen ein- oder mehrere Konzerte in der Würzburger Innenstadt und in den Stadtteilen geben. Ein Termin dafür gibt es bisher leider noch nicht.