Wollte Kamin nicht kehren lassen: Frau erhält hohe Geldstrafe

💡 Was hat das Landratsamt mit Kaminkehrern zu tun?

Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger unterstehen bei bestimmten hoheitlichen Tätigkeiten der Aufsicht des Landratsamtes. Das Amt ist in der Pflicht, das Kehren von Kaminen, wenn dieses von den Eigentümern verweigert wird, durchzusetzen.

Nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz sind Eigentümer von Anwesen und Feuerstätten verpflichtet, dem Bezirksschornsteinfeger für die Durchführung der erforderlichen Tätigkeiten Zutritt zu den Grundstücken und Räumen zu gestatten.

Kommen Eigentümer ihrer Verpflichtung nicht nach, werden also die Arbeiten nicht fristgerecht durchgeführt, muss der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dies der Behörde unverzüglich melden. Diese schreibt die Eigentümer an und legt eine Frist fest. Wird diese nicht eingehalten, muss das Amt einschreiten - zur Not mit Hilfe eines Schlüsseldienstes oder der Polizei.

Ein Schornstein muss aufgrund des Brandschutzes unbedingt regelmäßig gereinigt werden. Außerdem prüft ein Kaminkehrer den Schornstein und alle seine Elemente auf volle Funktionstüchtigkeit und auf Schäden. Zu diesen Aufgaben gehört auch, Ablagerungen wie Ruß und Schmutz zu entfernen, um einer Kaminversottung entgegenzuwirken. Nur ein sauberer Schornstein ist voll funktionstüchtig und leitet die Abgase schnell nach außen ab.