Wolf bei Autounfall in der Oberpfalz getötet

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in der Nähe von Schwarzenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) einen Wolf angefahren und dabei tödlich verletzt. Das Tier war auf die B470 gelaufen und vom Auto der 72-Jährigen erfasst worden. Der Wolf starb kurz darauf noch an der Unfallstelle.

Wolf war in guter Verfassung

Bei dem Wolf handelte es sich laut dem Wolf-Experten Hans Lehner um ein Weibchen. Es war demnach vor seinem Tod in guter, körperlicher Verfassung und wog zwischen 35 und 40 kg. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Laut Polizei beträgt der Schaden am Fahrzeug rund 1.000 Euro.

Gehörte Wölfin zum Rudel im "Manteler Forst"?

Ob es sich bei der Wölfin um einen Teil eines Rudels im sogenannten "Manteler Forst" handelt, oder ob das Tier auf dem Durchzug war, soll jetzt eine DNA-Analyse klären. In diesem Jahr sind bereits vier Wölfe in der Region bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.