Wissenschaftszentrum Passau: Neubau für 100 Millionen Euro

Es wird eines der größten Bauvorhaben in der Geschichte der Stadt Passau: das neue Wissenschaftszentrum der Universität. Kernstück wird ein Hörsaal, der auch als Konzertsaal genutzt werden kann. Die Kosten liegen nach ersten Schätzungen bei etwa 100 Millionen Euro. Vertreter der Universität und des Staatlichen Bauamts haben am Montagabend die Pläne erstmals genauer vorgestellt.

Neubau als "Tor zur Universität"

Das Internationale Wissenschaftszentrum (IWZ) soll das neue Tor zur Universität werden, sagte Bauamtsleiter Norbert Sterl bei der Pressekonferenz. Auf einer Raumfläche von knapp 5.000 Quadratmetern sind unter anderem ein großes Foyer, diverse Seminarräume, eine Cafeteria und Räumlichkeiten für die Universitätsverwaltung geplant. Außerdem soll ein Hörsaal entstehen, in dem etwa 800 Personen Platz haben.

Konzertsaal ist lang gehegter Wunsch in Passau

Damit geht ein lang gehegter Wunsch der Kulturstadt Passau in Erfüllung: Denn dieser etwa 800 Quadratmeter große Raum kann auch als Konzertsaal genutzt werden. Laut Sterl werde der Saal mit einer etwa 200 Quadratmeter großen Bühne höchste Qualitätsstandards erfüllen. Ein ganzes Team sei beauftragt worden, sich um die Themen Schallschutz, Erschütterungsschutz und akustische Qualität zu kümmern. Besondere Herausforderung sei, dass unmittelbar unter dem Bauwerk die Eisenbahn vorbeiführt. "Sie können sich vorstellen, was das für einen Konzertsaal bedeutet", so Bauamtschef Sterl bei der Pressekonferenz.

Uni Passau vergrößert sich

Für Uni-Kanzler Achim Delling sei das IWZ für die Weiterentwicklung der Universität enorm wichtig: "Wir sind massiv gewachsen. Im Rahmen der High-Tech-Agenda hat die Universität Passau 22 neue Lehrstühle bekommen. Diese Wachstumsentwicklung muss man flächenmäßig nachzeichnen." Das vom Freistaat finanzierte IWZ ist die erste grundlegende Erweiterungsmaßnahme des Passauer Campus seit Gründung der Universität im Jahr 1978.

Weitere Millionen-Bauprojekte in Passau

Die Kosten für den Neubau dürften bei etwa 100 Millionen Euro liegen, bestätigte Bauamtsleiter Sterl dem BR. Baubeginn werde im Frühjahr 2023 sein, die Bauzeit etwa viereinhalb Jahre dauern. Das IWZ ist eines von drei Millionen-Bauprojekten, die die nächsten Jahre in Passau entstehen. Im Stadtteil Heining haben gerade die ersten Erdarbeiten für das neue etwa 80 Millionen Euro teure Gefängnis begonnen. Und kurz vor der Fertigstellung ist das neue Polizeigebäude in der Karlsbader Straße. Die Kosten liegen auch hier bei circa 80 Millionen Euro.