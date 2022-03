Russlands Hyperschall-Raketen: Wendepunkt, Propaganda oder Fake?

Diese Nachricht sorgte am Wochenende für großes Aufsehen: Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte das Video eines Raketenangriffs. Darauf soll zu sehen sein, wie eine Hyperschall-Rakete ein unterirdisches ukrainisches Raketenarsenal im Westen des Landes zerstört.

Die Mitteilung sorgte aus zwei Gründen für ein lautes Echo: Es wäre der erste Einsatz einer sogenannten Hyperschall-Rakete. Und: Dieser Einsatz wäre auch nah an den Grenzen von Nato-Staaten passiert. Der Ort Deljatyn, in dem das Raketenarsenal zerstört worden sein soll, liegt rund 100 km von der rumänischen Grenze entfernt. Auch die Grenzen zu Ungarn und der Slowakei sind nicht weit entfernt.

Nach eigenen Angaben setzte Moskau die Waffen kurz danach ein zweites Mal ein. Ein Treibstofflager im Süden der Ukraine wurde demnach getroffen. Der Militärstützpunkt im Gebiet Mykolajiw sei aus dem Luftraum über der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen worden, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

"Kinschal"-Raketen: Schnelle und manövrierfähige Waffe

Bei den eingesetzten Waffen soll es sich um Raketen vom Typ "Kinschal" handeln, zu Deutsch: "Dolch". Moskau behauptet, dass die "Kinschal"-Raketen bis zu Mach 10, also zehnfache Schallgeschwindigkeit bis über 12.000 Kilometer pro Stunde erreichen können. In einem Nato-Dokument aus dem November 2020 heißt es dagegen, die Raketen könnten nicht schneller als Mach 5 fliegen. Zum Vergleich: Ein Marschflugkörper vom Typ Tomahawk fliegt mit einer Geschwindigkeit von rund 900 km/h.

"Diese Gleitflugkörper sind mit Oberflächenmerkmalen wie Flügel oder bestimmte geometrische Formen ausgestattet, sodass sie innerhalb der Erdatmosphäre wieder Auftrieb bekommen und manövrierfähig sind", erklärt Tim Thies im Interview mit BR24. Thies ist im Bereich der Rüstungskontrolle am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg tätig und Experte für Hyperschall-Flugkörper. Mit diesen Eigenschaften fliegen diese Hyperschall-Raketen tiefer als ballistische Raketen, innerhalb der Erdatmosphäre – "damit sind sie schwieriger abzufangen für Raketenabwehrsysteme und für Flugabwehrsysteme", so Experte Thies.

Reichweite von offenbar bis zu 2.000 Kilometern

Die Raketen des Typs "Kinschal" werden von Kampfjets des Typs MiG-31 in großer Höhe abgefeuert. Erst in sicherer Entfernung vom Flugzeug zündet das eigene Raketentriebwerk. Es trägt die "Kinschal" erst bis zu 20 Kilometer in die Höhe und dann hinab zum Ziel. Beim Start von einer MiG-31 hat das Waffensystem nach russischen Angaben eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometern. Die Raketen können mit einem konventionellen oder einem nuklearen Sprengkopf bestückt werden. Laut Thies geht man von "Beständen im niedrigen zweistelligen Bereich" aus.

Seit 2018 ist Russland im Besitz der Hyperschall-Waffen – auch China besitzt derartige Raketen, der Westen allerdings nicht. Eine Tatsache, die der russische Präsident Wladimir Putin 2019 als großen Erfolg verkaufte: "Wir haben jetzt eine Situation, die in der modernen Geschichte unseres Landes einzigartig ist. Sie versuchen jetzt, uns einzuholen. Kein anderes Land verfügt über Hyperschall-Waffen", erklärte Putin.

Zweifel am Beschuss des Munitionslagers

Aber hat Russland tatsächlich - wie angeben - ein Munitionslager mit einer Hyperschall-Waffe zerstört? "Das Video wirft Fragen auf", sagt Tim Thies vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Zuletzt hatte es erste Zweifel an Moskaus Darstellungsweise gegeben – und Rüstungsexperte Thies sieht das ähnlich. "Es scheint tatsächlich so, dass das, was auf dem Video zu sehen ist, kein Waffenlager ist, sondern eine Farm in der Ostukraine".

Das Portal "The War Zone" hatte Moskaus Version aus mehreren Gründen infrage gestellt. Später ergänzten die Autoren nach Auswertung von Satellitenbildern: "Wir können nun mit Sicherheit sagen, dass dieser Angriff nicht im westlichen Teil des Landes passiert ist und auch nicht auf eine große Munitionsfabrik".