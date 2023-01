"Wir sind es den Kindern schuldig": Gunzenhausen pflanzt Bäume

Die Stadt Gunzenhausen will 1.200 Streuobst- und Laubbäume in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen pflanzen. Grund für das Nachhaltigkeitsprojekt ist das 1.200-jährige Stadtjubiläum, heißt es in Pressemitteilung der Stadt. Die Verantwortlichen arbeiten dabei mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken zusammen.

Bürger in Gunzenhausen können mit über Standort entscheiden

Über Förderprogramme wie das Landschaftspflegeprogramm könnten bis zu 90 Prozent der Baumkosten, Zubehör und Arbeitszeit finanziert werden. Einen geringen Kostenanteil müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst tragen. Wer Interesse an den Jubiläumsbäumen hat, kann sich bei der Stadt Gunzenhausen melden. Die wird sich dann zusammen mit dem Landschaftspflegeverband die Fläche ansehen und entscheiden, ob und welche Bäume dort gepflanzt werden können, erklärt Gunzenhausens Tourismuschef Wolfgang Eckerlein.

Baum-Pflanzaktion soll im Herbst starten

Es seien noch einige Gespräch für das Projekt nötig, so Eckerlein. Er rechnet damit, dass im Herbst die Pflanzaktionen starten könnten. Das habe den Vorteil, dass der Pflege- und Gießaufwand dann bereits geringer sei, sagt der Tourismuschef weiter. Wer sich im Anschluss um die Bäume kümmert, werde auch dann geklärt. "Zugegeben, jeder Baum macht Arbeit - die ist es aber auf jeden Fall wert und wir sind es unseren Kindern schuldig", ist Eckerlein überzeugt.