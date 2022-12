Immer mehr Misteln: Gefahr für Streuobstwiesen

"Profiteur des Klimawandels"

Die Mistel sei ein Profiteur des Klimawandels, sagt Streuobstexpertin Franziska Wenger. Sie wandere immer mehr nach Norden und auch in höhere Lagen. An Obstbäumen solle man Misteln genau so entfernen, wie Klaus Obermaier es auf seiner Wiese macht, empfiehlt sie: "Dabei sollte man so vorgehen, dass man die Mistel komplett entfernt, also abschneidet und nicht abreißt. Ein Abreißen kann zu einer Verletzung des Baumes führen und schädigt ihn dann zusätzlich. Und beim Abschneiden sollte man darauf achten, möglichst tief in das gesunde Holz zurückzuschneiden, sodass sich die Mistel nicht weiter ausbreiten kann."

Halbschmarotzer und Heilpflanze

Die Mistel, der Halbschmarotzer, ist natürlich nicht nur ein "Schädling", sondern auch eine seit Jahrtausenden geschätzte Heilpflanze, die in der Volksheilkunde schon gegen so manches Leiden eingesetzt wurde und immer noch wird, weiß Kräuterpädagogin Andrea Illguth aus Grabenstätt: "Bei Epilepsie sogar früher, dann bei Blutungen, Schwindel, zur Gedächtnissteigerung." Die Mistel stehe zudem im Ruf, eine krampflösende Wirkung zu haben und werde auch bei Asthma angewandt, so Andrea Illguth: "Und früher kam sie auch oft nach Geburten zum Einsatz. Dass man wieder schneller auf die Beine kommt."