Wiesenbrüter: So sollen die Küken geschützt werden

Wenn Tobias Petschinka nach seinen Schützlingen schaut, muss alles ganz schnell gehen. Der Gebietsbetreuer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) im Altmühltal möchte die Wiesenbrüter so wenig wie möglich stören. Doch die Nestkontrolle ist ein fester Bestandteil seiner Arbeit.

Routiniert öffnet er dafür den Elektro-Zaun, der das Nest vor Fressfeinden schützen soll und läuft ein paar Meter in die Wiese hinein. Dort im kniehohen Gras liegt ein Brachvogel-Nest auf dem Boden. Eines der Eier zeigt bereits Risse in der Schale auf. Petschinka stellt fest: "Es geht so langsam los mit dem Schlupf. Ich denke, so drei bis vier Tage und dann sind die Küken unterwegs."

Von 100 Küken haben 2021 nur fünf im Altmühltal überlebt

Der Brachvogel ist einer von insgesamt neun Wiesenbrüter-Arten, die im Altmühltal heimisch sind. Sie alle sind vom Aussterben bedroht. Von den Brachvögeln gibt es beispielsweise nur noch 22 Brutpaare im gesamten Altmühltal. Petschinkas Aufgabe als Gebietsbetreuer ist es, ihr Überleben in der Region zu sichern. Denn: Dass es nur noch so wenige gibt, liegt vor allem daran, dass der Nachwuchs nicht überlebt. Von knapp 100 Küken, sind im letzten Jahr nur fünf Küken im Altmühltal durchgekommen.

Bedrohungen für Wiesenbrüter sind vielfältig

Die geringen Überlebenschancen für Brachvögel-Küken haben verschiedene Ursachen – die Landwirtschaft beispielsweise. Denn einige Bauern mähen ihre Wiesen bereits sehr früh im Jahr und übersehen dabei die Nester, die im Gras versteckt sind. Durch das intensive Monitoring der Vögel weiß Petschinka inzwischen genau, wo die Wiesenbrüter ihre Nester haben und steht im Austausch mit den umliegenden Landwirten. "Wir finden heraus, wer wann mäht. Und können die Küken dann natürlich davor bewahren, dass sie zusammengefahren werden", erklärt er.

LBV bittet Ausflügler um mehr Rücksicht für Wiesenbrüter

Doch auch die vielen Ausflügler im Altmühltal machen es den Wiesenbrütern zunehmend schwer. Der LBV bittet darum, gerade in der Brutzeit zwischen März und Juli besondere Vorsicht walten zu lassen. Wichtig sei es, bei Spaziergängen die vorgegebenen Wege nicht zu verlassen, erklärt Dr. Angela Nelson, Biologin beim LBV. Hunde sollten außerdem immer an der Leine bleiben. "Wenn Gefahr droht, verlassen die verschreckten Elternvögel oft die Nester" sagt Nelson. Die zurückbleibenden Küken sind dann leicht Beute für Fressfeinde, wie Füchse oder auch Raubvögel.