Wiesenbrüter in Bayern: Deutlicher Schwund

Das Landesamt für Umwelt und der Landesbund für Vogelschutz sind sich einig: In den nächsten Jahren ist zu befürchten, dass die Uferschnepfe in Bayern ausstirbt. Schlecht steht es ebenfalls um die Bekassine oder den "Vogel des Jahres 2023", das Braunkehlchen. Die Bestände der Wiesenbrüter-Arten in Bayern sind in den vergangenen Jahren weiter zurückgegangen.

Naturschützer spüren Vögel mit Drohnen auf

Deshalb wird sogar versucht mit Drohnen ihre Gelege aufzuspüren und sie vor dem Tod durch landwirtschaftliche Maschinen zu schützen. Auch das Ergebnis einer groß angelegten Zählung des Landesamtes für Umwelt (LfU) und des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) bestätigt, dass der Bestand vieler Wiesenbrüter gefährdet ist.

450 Ehrenamtliche haben dafür 200.000 Hektar Wiesenbrüter-Gebiet in Bayern untersucht. Die Daten will das LfU am Freitag in einem Wiesenbrütergebiet bei Oberndorf (Lkr. Donau-Ries) vorstellen. Sie liegen dem BR bereits vor.

"Große Bedenken bei Wiesenbrütern"

"Die Wiesenbrüter sind für uns - nach wie vor - die Sorgenkinder im Artenschutz. Insgesamt haben wir große Bedenken, was das Überleben der Wiesenbrüter in Bayern angeht", sagte Norbert Schäffer, Vorsitzender des LBV in einem Gespräch mit dem BR. Die Zahl der Kiebitz-Brutpaare ist um 14 Prozent gesunken. Beim Braunkehlchen gibt es einen Schwund von rund einem Fünftel – im Vergleich zu 2015.

Die neue Zählung fand schon 2021 statt. Jetzt hat das LfU die Daten ausgewertet und in einer Veröffentlichung zusammengefasst. Schon seit 1980 gibt es in Bayern die Wiesenbrüter-Zählung, meist in Abständen von sechs bis acht Jahren.

Positiv-Beispiel in Ostbayern, Rückschläge in der Mitte Bayerns

Positiv sei die Entwicklung der Wiesenbrüter jedoch zum Beispiel in der Regen-Talaue in Ostbayern, heißt es beim LBV. Besonders schlecht sehe es im Altmühltal oder im Donaumoos bei Ingolstadt aus.

Laut dem LBV hat der Rückgang der Wiesenbrüter vor allem mit fehlendem Lebensraum zu tun. Die meisten dieser Vogelarten seien auf Feuchtwiesen angewiesen. Dort brüten sie auf dem Boden und suchen im feuchten Erdreich nach Insekten und Würmern.