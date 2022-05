Freilaufende Hunde: Gefahr für Rehkitz, Kiebitz und Co.

Auch Hundebesitzer ärgern sich über freilaufende Hunde

Wenn ein Hund an der Leine einem freilaufenden Hund begegnet, kann auch das böse enden. Es passiert immer wieder, dass ein Hund den anderen beißt. Hundebesitzerin Eva Donhauser aus Cham, die sogar zwei Hunde hält, wünscht sich, dass jeder, der sich einen Hund anschafft, erst einmal ein paar Pflichtstunden zum Thema Hundeerziehung absolvieren muss und eine Hundeschule besucht. Viele, die sich in der Coronapandemie einen Hund zugelegt haben, seien recht ahnungslos: "Oft heißt es jetzt, der Hund folgt nicht, der schnappt oder beißt. Es gab in der Pandemie ja auch keine Welpentreffen, damit hat keine Sozialisierung stattgefunden. Die Hunde haben zum Teil richtige Verhaltensstörungen entwickelt", so Hundebesitzerin Donhauser.

Viele neue Hundebesitzer unterschätzen außerdem den Bewegungsbedarf, den ein Hund täglich hat. Eva Donhauser führt ihre Hunde an der Leine, findet aber auch, die Tiere sollen auch mal frei herumlaufen können. Ihr Vorschlag: ein eingezäuntes Wiesengrundstück, das Kommunen zur Verfügung stellen, wo Hunde frei laufen, miteinander spielen und sich austoben können. So etwas gibt es zum Beispiel schon in Deggendorf und Straubing. Donhauser will es zusammen mit anderen Hundefreunden jetzt auch in Cham erreichen, dass ein solcher frei zugänglicher "Spielplatz für Hunde" geschaffen wird. Die Kot-Hinterlassenschaften ihrer Tiere müssten die Hundebesitzer aber natürlich selbst wegräumen, betont sie. Das sei aber selbstverständlich.