Die Uferschnepfe in Bayern: Artenschutz mit allen Mitteln?

"Grundsätzlich wollen wir natürlich wenige Eingriffe in Bestände. Wir wollen eine gewisse 'Verhausschweinung' vermeiden, das will auch der LBV unbedingt vermeiden, das ist völlig unbestritten. Wir wollen nicht Vögel draußen in der freien Wildbahn zum Beispiel füttern usw., wir wollen sie also nicht abhängig machen vom Menschen. Das ist auch für den LBV ein Grundsatz. Nur bei der Uferschnepfe müssen wir uns die Alternativen anschauen und die Alternative ist derzeit das Aussterben der Art in wenigen Jahren. Und statt das Aussterben nur tatenlos zu dokumentieren und immer das zu machen, was man in der Vergangenheit gemacht hat, das aber nicht ausgereicht hat, brauchen wir andere Maßnahmen."