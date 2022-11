Braunkehlchen Der geduldige Wiesenclown ist Vogel des Jahres 2023

Auszeichnung "Vogel des Jahres" macht auf gefährdete Tiere aufmerksam

Braunkehlchen baut sein Nest gerne in feuchten, artenreichen Wiesen

Wenn ein Greifvogel naht, wird der Wiesenclown schnell zum Chamäleon. Durch seine braun-orangene Färbung und die sogenannte "Pfahlstellung" kann er sich in Bäumen und Sträuchern nahezu unsichtbar machen. Bedroht wird er vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Denn im Braunkehlchen steckt ein wahrer Genießer. Nur das Beste ist ihm gut genug. Zum Brüten sucht er sich gerne Flächen mit mehrjährigem Pflanzenbestand, artenreiche Wiesen und Blühstreifen, feuchte Wiesen und Brachen, am besten in der Nähe von Bächen und Gräben aus. Denn dort findet das Braunkehlchen dann auch genügend Insekten um satt zu werden. Mit kargen und artenarmen Landstrichen gibt sich der Genießer nicht zufrieden.

Wie weit fliegt das Braunkehlchen in den Süden?

Unetrschied Spatz und Braunkehlchen?

Auch wenn Sie das Braunkehlchen auf den ersten Blick an den Spatz erinnert, gibt es doch einige markante Merkmale, wie Sie die beiden unterscheiden können. Der Spatz ist durchschnittlich zwei Zentimeter größer als das Braunkehlchen. Charakteristisch beim Spatz ist sein besonders großer Schnabel, seine schwarze Kehle und der graue Scheitel auf dem Kopf. Dagegen wirkt der Schnabel des Braunkehlchens eher klein und zierlich. Schwarz trägt der Wiesenclown ohnehin ungern - seine Kehle ist in der Regel orange-braun. Auch beim Nestbau werden sich Spatz und Braunkehlchen sicher nicht in die Quere kommen: Der Spatz zieht seine Kleinen am liebsten in Hohlräumen auf, während das Braunkehlchen lieber auf nassen, artenreichen Wiesen brütet.