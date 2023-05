Nächste Gewitter stehen an: Starkregen und Hagel erwartet

In Bayern drohen erneut Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heftigen Starkregen und örtlich Hagel und Sturmböen.

Starkregen, Sturmböen und Hagel

Bei schwachen Druckunterschieden lagert laut DWD heute feuchtwarme Luft über Bayern. Durch das Zusammentreffen mit einer "Tiefdruckrinne" aus Württemberg steigt im Westen und Süden Bayerns heute Nachmittag und am Abend die Gewitterwahrscheinlichkeit. Dabei kann es vielerorts Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben, sowie Hagel und Böen bis 60 km/h. Bei kleinräumigen Unwettern warnt der DWD vor heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit bzw. 60 l/qm in wenigen Stunden inklusive Hagel bis 3 cm und Sturmböen bis 90 km/h.

Das größtes Risiko besteht demnach in Schwaben, je weiter Richtung Norden und Osten, sowie abseits vom Bergland, nimmt das Gewitterrisiko ab.

Am Montag in Alpennähe Gewitter

Ab der Nacht und morgen nimmt die Gewitterintensität generell ab. Am Montag werden hauptsächlich im Westen und Süden Bayerns schauerartiger Regen erwartet und nur noch in Alpennähe vereinzelt Gewitter.

Die Temperaturen erreichen demnach maximal 15 bis 20 Grad. In Ostbayern könne dabei auch mal länger die Sonne scheinen. Am Dienstag soll dann im Laufe des Tages vom Westen her wieder Regen aufziehen, ansonsten bleibt es voraussichtlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen von 17 bis 22 Grad.

Welche Gebiete des Freistaats aktuell von Unwettern betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.