Wetter in Bayern: Erst Hitze, dann Temperatursturz

Die Sonne heizt an diesem Wochenende in Bayern nochmal ordentlich ein, bevor sich gegen Sonntagnachmittag ein Wetterumschwung ankündigt. Die Höchstwerte liegen am Wochenende zwischen 27 Grad im Frankenwald und 32 Grad im Raum Regensburg und München, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Für Teile des Freistaats gab der DWD eine Hitzewarnung heraus. Vor allem im Bereich der Donau sei die Wärmebelastung besonders hoch.

Einzelne Gewitter bahnen sich den Meteorologen zufolge am Samstagabend südlich der Donau an. Vor allem in Alpennähe erwartet der DWD örtlich Starkregen. Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter sei nicht ausgeschlossen.