Wetter in Bayern: Auf Hitze folgt Unwettergefahr

Die Hitze in Bayern ist nicht kleinzukriegen, am heutigen Donnerstag werden es in der Spitze bis zu 38 Grad. Erträglicher bleibt es an den Alpen bei maximal 31 Grad. In weiten Teilen Bayerns ist es heute heißer als beispielsweise auf Mallorca. Bis auf 1.000 Metern Höhe ist ein Tropentag mit mindestens 30 Grad zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bayernweit vor starker Hitzebelastung.

Zum Artikel "#Faktenfuchs: So werden Hitzeperioden verharmlost"

Hohes Unwetterpotenzial am Freitag

Eine Hitzewelle endet immer mit einer Kaltfront. Am Freitag ist es so weit. Als Vorboten gibt es schon gegen 5.00 Uhr frühmorgens von der Rhön bis zum Spessart erste Gewitterschauer. Dann wird es nochmal bis zu 34 Grad heiß und zunehmend schwül. Ab dem frühen Nachmittag ist überall mit sehr heftigen Gewittern zu rechnen. Da steckt in einzelnen Zellen ein hohes Unwetterpotenzial mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Vereinzelt sind 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Regional gibt es aber große Unterschiede, wie so oft bei solchen Wetterlagen. An einem Ort schüttet es wie aus Eimern und im nächsten bleibt es trocken. Es erscheint aber ratsam, dass sich alle auf einen turbulenten Nachmittag und Abend einstellen.

Gutes Ausflugswetter am Sonntag

Am Samstag zieht die Kaltfront über den Süden Bayerns ab. Da ist es den ganzen Tag recht bewölkt mit Schauern und Gewittern. Erst gegen Abend kommt mal die Sonne raus. Anders in Nordbayern: Hier macht sich schon wieder ein neues Hoch bemerkbar und bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag haben wir bayernweit freundliches Wetter, am Alpenrand noch mit dem einen oder anderen Gewitterschauer bei Temperaturen zwischen 22 Grad im Landkreis Hof und 28 Grad am Untermain.

Nach der Hitze ist vor der Hitze in diesem Sommer. Zwar sind die 38 Grad von Donnerstag außer Reichweite. Aber 31 Grad sind in der neuen Woche am Untermain schon wieder in Sicht. An den Alpen bleibt die Wärme im normalen Bereich für Mitte August bei 24 Grad. Hier kann es mit einem Tick feuchtere Luft abends immer wieder mal gewittern.