Regierung von Unterfranken ruft zum Wassersparen auf

Empfindliche Bußgelder drohen

Alle anderen Entnahmen, insbesondere mit Pumpen, bedürfen einer behördlichen Erlaubnis. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Auch bei genehmigten Wasser-Entnahmen sei streng darauf zu achten, dass die in den Bescheiden verankerten Auflagen eingehalten werden. Die Kreisverwaltungsbehörden und Wasserwirtschaftsämter würden stichprobenartig Kontrollen durchführen und Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen, teilt die Regierung von Unterfranken mit.

Grundwasser fehlt, Bäche trocknen aus

Die Grundwasserstände in Unterfranken seien derzeit so niedrig wie nie: Aktuell weisen laut der Mitteilung bayernweit über 70 Prozent sowohl der oberflächennahen als auch der tieferen Grundwasserleiter niedrige bis sehr niedrige Stände auf. Davon sei auch Unterfranken stark betroffen. Hier fehlen seit 2003 über 350 Millimeter Grundwasserneubildung. Das entspreche der Menge von mindestens drei Jahren. Flächendeckend seien an den Flüssen und Bächen niedrige bis sehr niedrige Abflüsse zu verzeichnen. Teile von kleineren Bächen seien bereits trockengefallen.