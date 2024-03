Winterwetter zurück: Regen und Schnee in Bayern erwartet

Regenschauer und Schneefälle – auf dieses Wetter müssen sich die Menschen in Bayern einstellen. Ab Dienstagnachmittag soll es bei 7 bis 13 Grad vor allem im Südwesten des Freistaats nass werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Oberhalb von 600 bis 800 Metern am westlichen Alpenrand sowie im Allgäu sollen zwischen 5 und 10 Zentimeter Schnee fallen. In der Nacht zum Mittwoch kann es dort glatt werden.

Nach einigen sonnigen Tagen und einem teils sehr warmen Februar wird es nun also wieder nass und trüb.

Allgäu: Teils bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Auch am Mittwoch ist mit nassem Wetter in Schwaben und Oberbayern zu rechnen, oberhalb von 700 bis 1.000 Metern soll es wieder schneien. Im Allgäu oberhalb von 1.000 Metern werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, die Temperaturen erreichen dabei im Tagesverlauf 3 Grad. Im restlichen Bayern liegen sie zwischen 5 und 12 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag werden lokal Nebel und Glätte erwartet. Zudem ist laut DWD im Süden Bayerns noch mit etwas Regen zu rechnen, oberhalb von 800 bis 1.000 Meter auch mit Schnee. Die Frühwerte liegen zwischen +4 Grad im Passauer Land und -2 Grad im Oberallgäu. Lokal ist Glätte möglich

Der Donnerstag beginnt laut den Meteorologen bewölkt, im Tagesverlauf werden jedoch Auflockerungen bei 7 bis 13 Grad erwartet.

Viel Sonne am Freitag?

Mancherorts kann der Freitag laut DWD mit Nebel oder Hochnebel starten, insbesondere in Schwaben und in Teilen Oberbayerns. Ansonsten ist viel Sonne gemeldet, von Südwesten jedoch ziehen hohe Wolkenfelder durch. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 Grad am Fichtelgebirge und 13 Grad in Mainfranken.

Im Video: Wetterfühligkeit – was man dagegen tun kann