Westfeld-Rekultivierung: Von der Braunkohle zurück zur Natur

Im ehemaligen Braunkohlerevier um Wackersdorf wird heute die Rekultivierung des Westfelds abgeschlossen. Damit findet ein jahrzehntelanges Großprojekt sein Ende.

20 Jahre, mehrere Millionen Euro

Vor 20 Jahren war mit der Sanierung des Geländes begonnen worden, auf dem früher Braunkohle gelagert und Asche aus dem Kraftwerk Schwandorf-Dachelhofen deponiert wurde. Es erstreckt sich zwischen Wackersdorf und dem Steinberger See. Mehrere Millionen Euro wurden investiert.

Raum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten

Auf dem rund 30 Hektar großen Areal entstand eine hügelige Naturlandschaft, die die Ansiedlung bedrohter Tier- und Pflanzenarten begünstigen soll. Eine neue Bodenschicht wurde aufgebracht, das vorhandene Entwässerungssystem erneuert und ausgebaut.

Braunkohle-Abbau bis in die 80er-Jahre

Bis in die 80er-Jahre war das Wackersdorfer Braunkohlerevier vom Tagebau geprägt. Auch der Steinberger See, größter See der Oberpfalz, entstand aus einer Kohlegrube. Im Zuge der Rekultivierungsarbeiten hat die Gemeinde Wackersdorf auch den Hochwasserschutz im Bereich der B85 erneuert - dem geografisch tiefsten Punkt in der Kommune.

Bei den Feierlichkeiten heute zum Abschluss des Projekts kommen auch Landrat Thomas Ebeling und die Bürgermeister von Wackersdorf und Steinberg, Thomas Falter und Harald Bemmerl.