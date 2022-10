> Einbruch im Landratsamt Schwandorf - Täter legt Feuer

Mit brachialer Gewalt ist am Dienstagabend ein Einbrecher in das Landratsamt Schwandorf eingedrungen. Warum und was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbrecher legte außerdem Feuer im Amt.