Wenn das Wasser fehlt: Mangelnder Wasserrückhalt im Wald

Kleine Maßnahmen zum Wasserrückhalt

Ellen Koller schafft indes Fakten in ihrem Revier Oberschwappach, mit vielen kleinen Maßnahmen. Beispiel Rückegassen: Sie ziehen sich netzartig im Abstand von 30 bis 60 Metern durch die Wirtschaftswälder, um das Holz abzutransportieren. Ellen Koller lässt nach der Holzernte Querrinnen in die Rückegassen baggern, sie verlaufen in spitzem Winkel von der Gasse weg und leiten das Wasser bei Starkregen in den Bestand. "Dafür muss man auch mal Geld in die Hand nehmen", sagt die Försterin. Sie zwackt das Geld von ihrem Wegebau-Budget ab, aber wünschenswert wäre eine zielgerichtete Förderung, so Koller.

Totholz als Wasserspeicher

Ein kostenloser Wasserspeicher ist Totholz: Der Forstbetrieb Ebrach hat einen Totholzvorrat von 36 Festmeter pro Hektar, das sind 50 Prozent mehr als der Durchschnitt der bayerischen Staatsforstbetriebe. Nach der Holzernte verbleibt ein Drittel eines Baumes im Wald, also Äste, Wurzelteller, Kronenmaterial. Das ist gut für die Artenvielfalt, aber auch für den Bodenhaushalt: "Totholz wirkt wie ein Schwamm", sagt Ellen Koller. "Wenn das Holz langsam vermodert, wird auch der Boden humoser und kann mehr Wasser speichern." Laut aktuellen Studien der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) werden 18 Prozent des Jahresniederschlags im Wald in Totholz und der Streu am Boden gespeichert.

Tümpel als Biotope

Der neu gebaggerte Tümpel im Steigerwald wird in wenigen Jahren dicht bewachsen und von Libellen, Fröschen und Lurchen bewohnt sein. Das zeigen die Erfahrungen aus dem Forstbetrieb Ebrach, wo es bereits hunderte kleiner und großer Tümpel gibt. Sie sind wertvolle Biotope und Lebensräume für Amphibien im Wald. Die Anlage solcher Tümpel ist auch deshalb möglich und für Försterin Ellen Koller bezahlbar, weil sie zu 90 Prozent vom Freistaat gefördert werden. Aber auch das gehört zur Wahrheit: Das Geld gibt's für den Arten- und Naturschutz im Wald - der Wasserrückhalt ist nur ein willkommener Nebeneffekt.