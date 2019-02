Welche Hilfe gibt es für Obdachlose?

Welchen rechtlichen Anspruch haben Obdachlose?

Die Sozialbehörden der Kommune helfen laut Sozialgesetzbuch Zwölf, wenn „besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten“ verbunden sind, etwa bei Wohnungs- oder Obdachlosigkeit oder nach einer Haftentlassung. Sie sollen gezielt Hilfe geben, um die Schwierigkeiten zu überwinden und eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen. Und sie sollen verhindern, dass sich die Situation verschlimmert.

Zu den Leistungen zählen persönliche Betreuung und Beratung, Hilfe dabei, eine Wohnung zu erhalten oder zu beschaffen, Unterstützung beim Einstieg ins Arbeitsleben oder bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Betroffene haben außerdem ein Recht darauf, von der Kommune, in der sie sich aufhalten, in einer Notunterkunft unterzukommen, wie ein Rechtsgutachten der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) klarstellt. In der Praxis erfüllten Kommunen diese Pflichtaufgabe oft nicht oder nur unzureichend, kritisierte die BAG W.

Welchen Anspruch auf finanzielle Unterstützung gibt es?

Wenn wohnungslose und obdachlose Menschen arbeitslos werden, können sie Arbeitslosengeld beziehen. Läuft das aus und sind sie erwerbsfähig, haben sie Anspruch auf Hartz IV. Wer nicht arbeiten kann, hat Anspruch auf Sozialhilfe.

In bestimmten Fällen können die Behörden auch Mietschulden übernehmen.

Kirchen und Vereine helfen Obdachlosen auch

Doch nicht nur der Staat hilft. Auch Kirchen und Vereine kümmern sich um Wohnungslose und Obdachlose, etwa die BAG W, die Diakonie und die Katholische Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Zudem zum Beispiel die Caritas, die Bahnhofsmissionen, die Tafeln oder das Rote Kreuz - oder die Barber Angels, die Obdachlosen die Haare schneiden.

Die Angebote, wie der #Faktenfuchs für ausgewählte Städte auflistet, sind durchaus vielfältig.