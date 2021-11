Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten: Wer sagt ab, wer zieht durch?

Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen sind in der Region die ersten Weihnachts- und Adventsmärkte abgesagt worden. Vor allem aber in den größeren Städten gehen die Verantwortlichen weiter davon aus, dass die Weihnachts- und Christkindlmärkte stattfinden. Dort laufen längst die Vorbereitungen.

Stimmung angespannt, Vorfreude überwiegt jedoch

Nach derzeitigem Stand soll das Riesenrad für den Christkindlmarkt in Landshut bereits nächste Woche aufgestellt werden. Auf der Ringelstecherwiese soll laut dem Veranstalter ab dem 18. November der Christkindlmarkt mit den Glühweinbuden eröffnet werden. Nach der Corona-Zwangspause im vorigen Jahr ist die Stimmung auf BR-Nachfrage zwar aufgrund der Inzidenzen und Regelungen angespannt, die Vorfreude überwiegt dennoch. Auch in Passau wird der Markt geplant. Sicher sei, dass die Durchführung nur mit einer Besucherobergrenze möglich sein werde, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

Abstände zwischen den Buden und umzäuntes Areal

In Regensburg wird es in diesem Jahr wieder den städtischen Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz geben. Auf die steigenden Inzidenzen reagiert die Stadt Regensburg mit Buden, die um die Neupfarrkirche weiter auseinander stehen werden. Außerdem werde die umzäunte Fläche größer, heißt es von der Stadt Regensburg. Bezüglich des Hygienekonzeptes warte man noch auf Vorgaben des Freistaats. Auch der kleinere Markt am St. Katharinenspital in Regensburg hält sich mit einer Absage vorerst zurück. Man wolle heute beraten.

Der Thurn-und-Taxis-Weihnachtsmarkt auf Schloss St. Emmeram wird laut dem Veranstalter "auf jeden Fall" stattfinden. Man wolle die 3G-plus-Regel anwenden. Es komme niemand auf das Gelände, der nicht geimpft, genesen oder nachweislich und aktuell PCR-getestet ist, heißt es vom Veranstalter.

Problem: Aufwendige Einlasskontrollen

Auch die Veranstalterin des mittelalterlichen Lucrezia-Marktes in Regensburg am Haidplatz ist noch nicht sicher, wie der Markt stattfinden soll. Veranstalterin Dagmar Reinecke sagte auf BR-Nachfrage: "Wir sind am Ende unserer Kräfte. Die Organisation eines Weihnachtsmarktes ist per se ein Kraftakt. Und wir erfinden ihn in diesem Jahr, wie auch im letzten, täglich neu." Für Zugangsbeschränkungen müssten Eingänge, Ausgänge und Rettungswege kontrolliert werden. Sie warte noch auf konkrete Vorgaben.

Warten auf konkrete Vorgaben, bereits erste Absagen

Anders ist das bei der Granitweihnacht in Hauzenberg im Landkreis Passau. Wo sonst Busse aus ganz Deutschland kommen, ist der Weihnachtsmarkt aufgrund der steigenden Inzidenzen komplett abgesagt worden. Wie der Veranstalter Ludwig Bauer dem BR mitteilt, ist es seiner Meinung nach unverantwortlich, den Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen und so einen "künstlichen Hotspot" zu errichten. Weiter verweist Bauer auf die, seiner Meinung nach, "nicht zu bewältigenden Kontrollen" am Einlass: "Sollten wir 2G oder 3G haben, benötigen wir viel zu viel Zeit bei den Prüfungen". Er befürchtet, dass Menschen mit gefälschten Tests und Impfzertifikaten versuchen, reingelassen zu werden. Auch im Landkreis Regen wurde die bekannte "Schweinhütter Waldweihnacht" wegen Corona abgesagt. In Deggendorf und in Zwiesel will man mit der Entscheidung, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet, noch warten.