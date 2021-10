Wegen Warnstreik: Die Mülltonnen bleiben voll

Bild

Wegen eines Warnstreiks werden im Landkreis Deggendorf am Freitag und Samstag keine Mülltonnen geleert. Die Gewerkschaft will so die Angleichung für die Fahrerinnen und Fahrer der Müllabfuhr an den Tarifvertrag des öffentlichen Diensts erreichen.

