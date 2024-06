Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Wegen Hamas-Posting: Münchner Imam muss Geldstrafe zahlen

Er soll den Überfall der Hamas am 07. Oktober auf Israel in einem Facebook-Post gebilligt haben: Deshalb hat das Amtsgericht München einen Münchner Imam zu einer Geldstrafe verurteilt - auch wenn er nun beteuert, er habe das alles nicht so gemeint.