Fliegerbombe: Bei Günzburg droht am Donnerstag massiver Stau

Wegen der geplanten Sprengung einer Fliegerbombe in einem Gewerbegebiet bei Günzburg muss am Donnerstagvormittag ein Teil der A8 für voraussichtlich vier Stunden gesperrt werden. Betroffen ist ebenso die B16 in dem Bereich.

Auch Teile des Legolands mit dem angrenzenden Feriendorf liegen in der Gefahrenzone und werden abgesperrt. Die Verantwortlichen teilten dem BR mit, dass aber hauptsächlich der Verwaltungstrakt betroffen sei. Deshalb öffnet der Ferienpark regulär um 10.00 Uhr, allerdings wird die Zufahrt zum Besucherparkplatz geändert.

Sperrungen starten gegen 7 Uhr

Nach derzeitiger Planung werden die Sperrungen um 7 Uhr beginnen und bis etwa 11 Uhr dauern. Für die Bevölkerung besteht laut Polizei derzeit keine Gefahr. Der Blindgänger wurde im Bereich des Gewerbegebiets Deffingen Süd entdeckt und hat eine Nettosprengmasse von rund 30 Kilogramm.

Bomben-Entschärfung unmöglich

Aufgrund ihrer Beschaffenheit kann die Fliegerbombe nicht entschärft, sondern muss gezielt am Fundort gesprengt werden. Dafür wird ein Sicherheitsradius von 500 Metern gezogen und entsprechend abgesperrt. Betroffen sind dann auch Betriebe im Bereich des Gewerbegebietes Deffingen Süd.

Polizei empfiehlt weiträumige Umfahrung

Die A8 wird zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau gesperrt. Während der unmittelbaren Vorbereitung und Durchführung der Sprengung darf der Sicherheitsbereich nicht betreten oder befahren werden. Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen und empfiehlt den Bereich großräumig zu umfahren.