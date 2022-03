Fliegerbombe auf Augsburger Baustelle: Polizei prüft Evakuierung

Auf einer Baustelle im Univiertel der Stadt Augsburg ist am Mittag eine Bombe gefunden worden. Polizeiangaben zufolge wird derzeit geprüft, welche Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen notwendig sind. Noch ist nicht bekannt, in welchen Zustand die Bombe ist und wie schwer sie ist. Davon, so ein Polizeisprecher, hängen die folgenden Maßnahmen ab. Derzeit ist die Rumplerstraße gesperrt, zwischen Haunstetter Str. und Alter Postweg.