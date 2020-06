So funktioniert's Eine Bombe entschärfen

Säure- oder Langzeitzünder

Hier hält eine Scheibe aus Zelluloid oder Kunststoff den Schlagbolzen fest. Beim Abwurf zerbricht eine Auslösespindel eine Glas-Ampulle mit Lösungsmittel, zum Beispiel Aceton. Das tropft nach und nach auf die Scheibe aus Zelluloid. Die Bombe detoniert beim Aufprall auf dem Boden nicht sofort.

Erst wenn das Lösungsmittel die Scheibe aufgelöst hat, löst sie den Schlagbolzen aus - die Bombe explodiert. Die Verzögerung liegt je nach Dicke des Zelluloids zwischen einer halben bis zu 144 Stunden nach dem Aufprall.



Diese Zündmechanismen haben häufig versagt, ihr Anteil an den Blindgängern ist besonders hoch. Kam die Bombe zum Beispiel verkehrt herum zur Ruhe, tropfte das Aceton nicht wie vorgesehen direkt auf das Zelluloid. Das konnte auch passieren, wenn eine solche Bombe in weichem Boden aufkam. Sie wurde abgelenkt und die Spitze zeigte nach oben. Die Gefahr: So eine Bombe könnte jederzeit von selbst explodieren.

Nach über 75 Jahren sehen sie verwittert aus, doch innerlich können sie noch scharf sein. Äußerlich ist bei Blindgängern auch nicht zu unterscheiden, ob die Zündvorrichtung versagt hat oder ob die Bombe bisher nur nicht ausgelöst hat.