Försterin: "Bambi-Romantik" hilft dem Wald nicht

Leid und Freud einer Försterin

Ein lästiger Teil ihrer Arbeit sei das "Katz-und-Maus-Spiel" mit Mountainbikern. Einige nutzen eine alte Burgruine, die wegen der dort lebenden Fledermäuse als Naturdenkmal ausgewiesen ist, als Trainingsrevier. Via Internet locken die Biker Sportsfreunde von weit her in Wagners Revier, fahren abseits der Wege, ignorieren Schilder und Absperrungen. Immerhin habe sich jetzt ein Biker bei ihr gemeldet. Er verfüge über eine regelrechte Gefolgschaft. Und die Oberförsterin will jetzt das Gespräch aufnehmen und mit den Bikern nach Lösungen suchen.

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala sind die Unterrichtstunden im Wald mit Schülerinnen und Schülern der Real- und Fachoberschule Schwarzenberg. Die Privatschule ist ebenfalls im Schloss gleich neben Gaby Walters Büro untergebracht. Um 11 Uhr an diesem Vormittag zieht Gaby Walter einen Bollerwagen voller Holzarbeiter-Werkzeug und Anschauungsmaterial auf eine Waldlichtung und vermittelt jungen Leuten, was Holz wert ist, wie sie den Wert ermittelt, wie alles in der Natur zusammenhängt. Sie strahlt, antwortet geduldig auf Fragen.

"Das macht Spaß. Da kann ich Missverständnisse klären und Begeisterung für den Wald und für Waldberufe wecken." Gaby Wagner, Oberförsterin

Finalistin beim Wettbewerb "Deutscher Waldpreis"

Gaby Wagner ist neben zwei Männern Finalistin beim Wettbewerb "Deutscher Waldpreis" in der Kategorie "Förster/-in des Jahres". Am Donnerstagabend werden die Sieger unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Cem Özdemir in Berlin bekanntgegeben und geehrt. Die Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert.