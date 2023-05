Wasserentnahmen in Bayern: An wen geht Wasser in Unterfranken?

Allerdings wäre der Schluss falsch, dass dem Main damit jedes Jahr viermal so viel Wasser verloren geht. Denn der Zweck der Entnahme spielt eine große Rolle. Von den 162,5 Millionen Kubikmetern Wasser aus dem Main gehen 152,3 Millionen an Industrie und Betriebe. Das Wasser wird dort sehr oft zur Kühlung verwendet und anschließend zum großen Teil über Kläranlagen wieder in den Main eingeleitet. Das gleiche Prinzip gilt für die Entnahme aus anderen Flüssen und Seen.

Wasserentnahmen gefährden ökologisches Gleichgewicht der Flüsse

Der Fischereiverband Unterfranken hat dennoch Bedenken, was diese Entnahmen angeht. Auch wenn das Wasser wieder zurückkommt: Der Temperaturunterschied bedeutet eine Veränderung in der Zusammensetzung des Gewässers. Warmes Wasser enthält weniger Sauerstoff, darunter leiden eben besonders Fische. Das sei auch ein Risiko für den Main, sagt Joachim Alka, Vizepräsident des unterfränkischen Fischereiverbandes: “Wir sind nicht gegen Wasser-Entnahmen! Nur gegen Entnahmen zu einer Zeit, in der sowieso wenig Wasser da ist!”

Das Umweltministerium schreibt uns auf Anfrage, dass sich durch Wasserentnahmen die Eigenschaften des Wassers grundsätzlich nicht zum Nachteil verändern dürfen. „Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasserständen können bereits geringfügige Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie haben“, so ein Sprecher der Behörde.

Die folgende Karte zeigt im Detail, wo in Unterfranken zu welchen Zwecken Wasser aus dem Main geholt wird: