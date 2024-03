BR24live 10.50 Uhr: Warntag in Bayern – Klappt der Probealarm?

Wenn am Donnerstag plötzlich Millionen Handys in Bayern gleichzeitig brummen oder laut werden, ist das Teil eines großangelegten Tests: Bayern schaltet um 11.00 Uhr in den Alarmmodus. Ein Probealarm, der die Bevölkerung auf Notfälle vorbereiten soll und zugleich ein Test ist, ob im Ernstfall alles gut läuft.

Ein Warntag findet auch in anderen Bundesländern statt. Bundesweit war das zuletzt im vergangenen September der Fall. Der Aktionstag wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), den Innenministerien der Länder und den Kommunen gemeinsam durchgeführt.

Probealarm: Nicht alle wurden 2023 erreicht

Im gesamten Freistaat werden für eine Minute die Sirenen heulen, Warn-Apps Nachrichten pushen und Handys – auch ohne spezielle App – eine Warnung anzeigen. Der Probealarm soll sicherstellen, dass im Falle einer echten Gefahr niemand die Warnung verpasst. Denn eins hat sich im September 2023 gezeigt: Bei der letzten Übung lief nicht alles rund. Einige Apps wie "Nina" und "Katwarn" warnten mit Verzögerungen oder erreichten manche Regionen gar nicht.

Das passiert am Donnerstag um 11.00 Uhr in Bayern

Ein auf- und abschwellender Ton der Sirenen soll die Einwohner Bayerns dazu bewegen, ihre Radios einzuschalten und auf wichtige Durchsagen zu achten. Neben den traditionellen Sirenen wird auch das relativ neue, sogenannte "Cell Broadcast" getestet. Dieser Dienst ermöglicht es, Nachrichten direkt auf die Mobiltelefone zu senden – ohne eine zusätzliche App.

Innenminister: An Problemen gearbeitet

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht den Freistaat gut auf den landesweiten Warntag vorbereitet. "Im Idealfall erreichen wir 100 Prozent", sagte Herrmann dem BR. An Problemen, die frühere Warntage gezeigt hätten, sei gearbeitet worden.

Zum Beispiel, was Warnmeldungen über Cell Broadcast oder auch die genannten Warn-Apps angeht. Das habe "nicht bei allen Mobilfunkbetreibern gut funktioniert", so Herrmann. Über Ausfälle in manchen Regionen Bayerns sei mit den Mobilfunkanbietern gesprochen worden, denn diese seien gesetzlich verpflichtet, die Warnmeldungen zu übertragen.

Regionale Warntests

Im ganzen Freistaat probieren zeitgleich viele Kommunen weitere Warnmittel, wie mobile Sirenen. Einzig in der Gemeinde Bischofswiesen im Berchtesgadener Land fährt laut bayerischem Innenministerium auch ein Lautsprecherwagen durch die Straßen um zu warnen. Kommunen wie Augsburg in Schwaben oder Hammelburg in Unterfranken setzen neben den Sirenen auch speziell Stadtinformationssysteme ein.

Im Landkreis Landshut werden vier Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit mobilen Sirenen unterwegs sein. Diese kleinen Lautsprecheranlagen werden auf die Fahrzeuge montiert. Über sie können Alarmsignale, aber auch vorab eingesprochene Durchsagen abgespielt werden. Die sogenannten "Mobelas" im Landkreis Landshut sind noch relativ neu, sagt Carina Weinzierl, Pressesprecherin am Landratsamt Landshut: "Stromausfälle gehören nicht erst seit dem letzten Winter auch zu möglichen Schadensszenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen."

Nicht überall gibt es Sirenen

Innenminister Herrmann bedauert, dass die Städte sehr unterschiedlich mit Sirenen ausgestattet seien. Vor rund 30 Jahren seien viele Sirenen abgeschaltet worden. Herrmann lobte dabei Nürnberg. Dort seien in den vergangenen Jahren zahlreiche moderne Sirenen installiert worden. In München hingegen gebe es keine einzige, sagte Herrmann.

Sirenenkonzert in Herrsching am Ammersee

In Herrsching am Ammersee sollen pünktlich um 11.00 Uhr nicht nur Test-Warnmeldungen auf den Smartphones der Bürgerinnen und Bürger aufploppen. Es wird gleich ein ganzes Sirenen-Konzert geben. Herrsching ist einer der wenigen Orte in Bayern, die gleichzeitig sechs Sirenen zum Heulen bringen, vom Rathaus bis zur Alten Schule.

Wenn alles klappt. Denn jede Sirene wird noch einzeln per Hand aktiviert. So auch die mobile Sirene der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching. Kommandant Daniel Pleyer hat dann die Aufgabe, die Sirene exakt um 11.00 Uhr zu starten.

Wir sind mit BR24live dabei und klären mit Kommandant Pleyer auch, wie man sich im Katastrophenfall am besten verhält.

Probe für den Ernstfall

Die Bayern sollen um 11.00 Uhr für den Ernstfall sensibilisiert werden. Nachdem der letzte Test zwar weitgehend erfolgreich, aber eben nicht fehlerfrei war, hofft man nun auf eine reibungslose Durchführung. Die bundesweite Kampagne, die seit 2020 läuft, will nicht nur Bürgerinnen und Bürger schulen, sondern auch die technische Zuverlässigkeit der Warnsysteme prüfen.