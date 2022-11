Cell Broadcast: Wie funktioniert das Katastrophen-Warnsystem?

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit mehr als 100 Toten im Sommer 2021 wurde deutlich: Das Warnsystem für Katastrophen, das über Jahre eher vernachlässigt und - im Fall von Warn-Sirenen - sogar abgebaut worden war, muss dringend verbessert werden. Dazu soll auch Cell Broadcast beitragen, eine Technologie, die es schon vor mehr als 20 Jahren gab und die Nachrichten direkt aufs Mobiltelefon schickt.

Bundesweiter Warntag am 8. Dezember

Doch nachdem Cell Broadcast zwischenzeitlich gar nicht mehr genutzt wurde, muss die Technik erst wieder reaktiviert werden. In diesen Tagen schicken die drei große Netzbetreiber in Deutschland, Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) SMS-Nachrichten an ihre Kunden, um sie über Cell Broadcast zu informieren. Zugleich weisen sie auf den bundesweiten Warntag am 8. Dezember hin, an dem Cell Broadcast erstmals flächendeckend in ganz Deutschland getestet werden soll. Nach dem Warntag sollen die Bürger die Möglichkeit haben, Feedback zu geben.

Wie funktioniert Cell Broadcast?

Im Gegensatz zu vielen anderen Diensten auf Handys und Smartphone haben die Warn-Nachrichten bei Cell Broadcast keinen Rückkanal und gleichen damit Rundfunksignalen. Das heißt, der Sender weiß nicht, ob und wer die Nachricht empfangen hat und es gibt keine Möglichkeit für die Empfänger, zu antworten. Die Nachricht wird von den Sendemasten der Mobilfunkbetreiber in die einzelnen Empfangszellen des Mobilfunknetzes gesendet – daher der Name Cell Broadcast. Der Vorteil: Das geht viel schneller und ist unabhängig von den übrigen Diensten, funktioniert also auch, wenn das Netz, das beispielsweise fürs Telefonieren oder SMS genutzt wird, überlastet ist.

Keine App notwendig

Im Gegensatz zu bisherigen Katastrophen-Warnsysteme wie Katwarn oder Nina ist für Cell Broadcast keine App notwendig: Das Betriebssystem des Smartphones verarbeitet die Cell-Broadcast-Nachricht direkt und sie erscheint auf dem Bildschirm, dazu wird ein Warnton abgespielt.

Update für moderne Smartphone-Betriebssystem nötig

Die Vorteile brauchen aber im Gegenzug auch spezielle Voraussetzungen: Zum Beispiel muss das Betriebssystem des Smartphones die Warn-Nachricht empfangen und verarbeiten können. Nachdem Cell Broadcast über Jahre nicht genutzt wurde, müssen moderne Smartphone-Betriebssysteme erst nachgerüstet werden. Google und Apple, die Hersteller der beiden dominierenden Smartphone-Betriebssysteme IOS und Android haben dafür entsprechende Updates angekündigt. Weil aber diese Updates nur für aktuelle Betriebssystem-Versionen zur Verfügung gestellt werden, werden ältere Smartphones nicht aktualisiert.

Bei den Smartphones von Apple soll das Warnsystem mit allen Geräten ab dem iPhone 6s aufwärts und den Betriebssystemversionen iOS 16.1 oder 15.7.1 und 15.6.10 funktionieren. Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android sind von der Version 11 an aufwärts kompatibel. Rund ein Drittel aller Android-Smartphones läuft, so schätzen Experten, allerdings mit einer älteren Version. Damit kann kein Cell Broadcast empfangen werden.

Ältere Handys: Bundesnetzagentur bessert nach

Übrigens: Viele der noch älteren Handys mit Tastatur können Cell Broadcast-Nachrichten grundsätzlich empfangen, weil das System damals noch für Zusatzdienste, wie Börsennachrichten vorbereitet war. Hier gab es allerdings bis vor kurzem ein anderes Problem: Früher nutzten die Informations-Kanäle eine dreistellige Nummerierungszahl. Für das jetzige System aber schreibt eine EU-Richtlinie eine vierstellige Nummerierungszahl vor.

Doch die Bundesnetzagentur hat sich im August über die EU-Richtlinie hinweggesetzt und parallel zur vierstelligen auch eine dreistellige Nummer – 919 - zugelassen, um auf diese Art alte Geräte wenigstens in der höchsten Warnstufe 1 ansprechen zu können.

Muss auf einigen Mobilgeräten extra eingeschaltet werden

Eine weitere Schwierigkeit auf dem Weg zum Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten ist, dass bei einigen Geräten Cell Broadcast extra eingeschaltet werden muss. So soll man zum Beispiel beim iPhone in den genannten Betriebssystemen unter "Einstellungen" über den Menüpunkt "Mitteilungen" ganz unten den Punkt "Cell Broadcast Alerts" finden. Auf Android-Geräten ist die Rubrik in der Regel im Einstellungen-Menü in Untermenüs wie "Sicherheit und Notfall" untergebracht.

Nachricht höchstens 1.395 Zeichen lang

Eine Nachricht besteht aus höchstens 1.395 alphanumerischen Zeichen. Neben lateinischen Schriftzeichen sind auch andere Zeichen möglich. Damit können zum Beispiel auch Weblinks angegeben werden. Grafiken und Bilder können dagegen nicht verschickt werden.

Sichere Schnittstellen

Nach Aussagen von Thomas Blinn von der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen (AG Kritis) ist die Schnittstelle zwischen den Behörden, von denen die Warnung kommt und den Mobilfunkbetreibern, über deren Netze sie anschließend verschickt wird, auf dem Stand der heutigen Technik. "Die würde ich als sicher bezeichnen", so Blinn Mitte August im Deutschlandfunk.

Gefälschte Warnmeldungen über Social Media

Allerdings sieht der AG-Kritis-Sprecher die Gefahr, dass Warn-Nachrichten gefälscht und über Social-Media-Kanäle verschickt werden. Aus den Niederlanden sei bekannt, dass Nachrichten, die den offiziellen Cell-Broadcast Warnungen sehr ähnlich sehen, als Bilder über Whats App verschickt wurden, was zu einer Verunsicherung der Bevölkerung führen könnte. Das Problem war so groß, dass das zuständige Ministerium Videos im Netz zur Verfügung stellte, die den Menschen zeigen, wie sie eine echte Warnmeldung von einer gefälschten unterscheiden können.

Nur so gut wie das Mobilfunknetz

Grundsätzlich aber ist die Nachrichtenübertragung via Cell Broadcast im Katastrophenfall nur so gut und sicher wie das Mobilfunknetz des jeweiligen Netzbetreibers. Denn wenn Mobilfunkmasten - wie im Ahrtal vor einem Jahr - weggeschwemmt werden oder im Fall eines Black-Outs keinen Strom haben, fallen diese Mobilfunkzellen und damit eine Nachrichtenübertragung aus.

Cell Broadcast ist ein weiterer Warnweg

Auch deswegen betonen alle Experten: Cell Broadcast soll eine Ergänzung, ein weiterer Weg sein, Menschen im Katastrophenfall zu warnen. Apps wie Katwarn oder Nina sollen weiter bestehen bleiben. Auch Warnmethoden wie Sirenen seien weiterhin wichtig, werden reaktiviert oder auch neu installiert. Sie rufen durch den Warnton dazu auf, den Fernseher oder das Radio einzuschalten. Fachleute raten daher, dass in jedem Haushalt mindestens ein batteriebetriebenes Radio vorhanden sein sollte.