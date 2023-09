Warntag 2023: Plötzlich bimmeln am Stachus die Handys

Punkt elf Uhr am Münchner Stachus. Plötzlich bimmeln von allen möglichen Seiten vibrierende Signaltöne. Die einen haben ihr Handy sowieso schon in der Hand und erkennen durch die angezeigte Benachrichtigung gleich, dass es sich hierbei um einen Probealarm handelt.

Andere schauen sich erst einmal erstaunt um, wo denn die unterschiedlichen Töne so plötzlich herkommen. Nicht alle wissen, dass heute wieder ein bundesweiter Alarmtag ist.

Passantin: "Im Ernstfall würde man das schon mitbekommen"

"Unten im Stachus war grad ordentlich Lärm", erzählt eine Passantin oben am Karlsplatz. Obwohl sie schon vorher wusste, dass heute der bundesweite Warntag ist, sei sie im ersten Moment schon ein bisschen erschrocken. "Im Ernstfall würde man das schon mitbekommen", sagt sie.

Ein anderer Passant erzählt: "Ich hatte auch mein Geschäftshandy dabei, es ging an beiden los, obwohl es unterschiedliche Anbieter sind. Das hat also alles funktioniert." Und seine Begleiterin ergänzt: "Bei mir war auch alles wunderbar. Aber zusätzliche Sirenen wären nicht schlecht gewesen, vor allem auch für ältere Leute wäre das vielleicht besser. Bei uns im Rheinland in unserer Stadt hört man die Sirenen".

Warnung in München: Handy-Benachrichtigungen und Anzeigetafeln

Im Gegensatz zu vielen anderen Orten in Bayern gibt es in München keine Sirenen mehr, sie wurden nach dem Krieg nach und nach abgebaut. In der bayerischen Landeshauptstadt waren deshalb die klassischen Sirenentöne auch nicht zu hören.

Wer heute um elf Uhr am belebten Stachus kein Handy dabei hatte, konnte trotzdem erfahren, was los ist, denn im U- und S-Bahn-Untergeschoss gab es zwei große Anzeigetafeln mit Hinweisen auf den Probealarm. Einige Fahrgäste und Passanten blieben stehen, um die überdimensionalen Anzeigetafeln zu fotografieren.