Hausärzte in Bayern: Gibt es genug oder zu wenig?

Hausärzte fehlen in vielen Gegenden

Insgesamt sind in Bayern laut KVB 430 Hausarztsitze unbesetzt. In 134 von 204 Planungsbereichen ist die Anzahl der besetzten Hausarztstellen pro 10.000 Einwohner im Vergleich zu 2019 gesunken. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl war der Rückgang in Schrobenhausen, Wassertrüdingen und Uffenheim am größten.

Hier kommen Statistik und Wahrnehmung der Menschen wieder zusammen: Schrobenhausen liegt auf dem in diesem Fall traurigen Platz eins – in den vergangenen dreieinhalb Jahren sind sechs besetzte Arztstellen weggefallen. Dennoch wird der Bereich vom Landesausschuss noch nicht als "von Unterversorgung bedroht" eingestuft.

Gälte er als unterversorgt, gäbe es eine finanzielle Förderung der KVB. "Wir können Niederlassungsförderungen aussprechen bis zu einer Summe von 90.000 Euro", sagt der KVB-Vorsitzende Christian Pfeiffer. Weitere Förderungen für Weiterbildung oder Ärzte, die nicht in Rente gehen, seien dann auch möglich. Oder sogar eigene KVB-Praxen könnten dann eingerichtet werden. Die Förderung ist laut Pfeiffer ein effektives Mittel. "Von 120 gefährdeten oder unterversorgten Bereichen konnten wir dadurch 60 in die Regelversorgung bringen."

Nachwuchsproblem – vor allem auf dem Land

Bayern hat bei Ärztinnen und Ärzten aber vor allem ein Nachwuchsproblem. Das stellt die KVB fest. Das Durchschnittsalter liegt aktuell bei Hausärzten bei 55 Jahren. Die regionale Arztsuche sei in vielen Gegenden Bayerns eine enorme Herausforderung, schreibt die Vereinigung auf BR-Anfrage. Bereits seit über einem Jahrzehnt habe die KVB die Politik auf Landes- und Bundesebene auf den Nachwuchsmangel hingewiesen. Es brauche beispielsweise mehr Studienplätze.

Ein Grund ist, dass viele Hausärzte, gerade auf dem Land, nicht mehr in dem Umfang arbeiten wollen wie noch vor einigen Jahren. Teilzeit sei immer wichtiger, so die KVB. "Für das Arbeitsvolumen, das früher ein Arzt geleistet hat, braucht es künftig gegebenenfalls zwei Ärzte in Teilzeit", teilt ein Sprecher mit. Ein weiterer Aspekt sei, dass viele lieber in einem Angestelltenverhältnis arbeiten würden.

Bürokratie immer komplizierter

In Schrobenhausen bestätigt Hausärztin Karin Berger diese Erfahrungen. Dazu käme, dass die Bürokratie und die Technik auch immer mehr und komplizierter werde. Gleichzeitig habe man als Hausarzt eine große Verantwortung. Sie packt ihren Arztkoffer: Hausbesuche. Wie lange sie noch weitermacht, weiß sie noch nicht. Ihre Motivation: Nah am Patienten zu sein und den ganzen Menschen sehen – nicht nur die Befunde.