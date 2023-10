Warnstreiks im mittelfränkischen Handel

Im Großraum Nürnberg sind für Freitag (13.10.23) verschiedene Warnstreiks im Handel geplant. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, sind in Mittelfranken Beschäftigte an insgesamt dreizehn Standorten zum Warnstreik aufgerufen. Dazu gehören demnach die Beschäftigten des Edeka Zentrallagers und des Einrichtungshauses Ikea in Fürth.

Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach

In den Ausstand treten sollen auch Beschäftigte von Kaufland am Nürnberger Dianaplatz, der Metro in Nürnberg-Eibach und der Marktkauf-Filialen in Mögeldorf und Thon. Außerdem sollen sich die Beschäftigten von H&M in Ansbach, Erlangen, Fürth und an vier Standorten in Nürnberg beteiligen. Auch Streikkundgebungen sind geplant. Insgesamt werden in Bayern über 100 Betriebe zum Streik aufgerufen.

Angst um Zukunft

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. "Die Beschäftigten haben mit den Preissteigerungen noch weniger Geld in der Tasche. Die KollegInnen haben Angst um ihre Zukunft. 90% bekommen weniger als 1.000 Euro netto Rente. Die Konzerne haben volle Taschen und dass haben sie ihren Beschäftigten zu verdanken. Es wird Zeit, dass die Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen endlich ihre Blockadehaltung aufgeben", so Jaana Hampel von Verdi Mittelfranken.

Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro

Für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde. Die unteren Beschäftigungsgruppen sollen ein Mindesteinkommen von 13,50 Euro die Stunde erhalten. Für die Beschäftigten im bayerischen Groß- und Außenhandel will die Gewerkschaft ein Plus von 13 Prozent durchsetzen. Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 26.10.2023 fortgesetzt.